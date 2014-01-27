金砖国家：1月27日股汇市收盘纵览

路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月27日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 挫跌1.92%或18.26点，报931.64点。

中国股市：沪综指收低1%，受外围市场大跌拖累

香港股市：恒生指数挫跌2.1%，触及五个月收盘低点

中国汇市：人民币即期收盘微涨，日内结购汇大体趋于均衡

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拉美股市：全球汇市下挫拖累拉美股市跌至四年半低位，投资者担忧中国经济放缓和美国撤回货币刺激政策。MSCI拉美股指跌2.14%至2009年7月以来最低水准。巴西Bovespa指标股指 收低1.1%报47,787.38点，这是去年8月以来的最低收盘水准。

拉美汇市：巴西雷亚尔恢复跌势，因担心新兴市场近期大跌可能蔓延

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南非股市：连续第二日下跌，追随其它新兴市场跌势，因投资者愈发预期美联储继续缩减刺激计划。Top-40绩优股指数 收低1.55%，至41,090.64点。综合指数 跌1.53%至45,750.70点。

南非汇市：兰特重挫至数年低位，因新兴市场资产遭抛售和铂金矿工罢工

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印度股市：跌逾2%，创去年9月3日以来最大单日跌幅，新兴市场忧虑打击绩优股。而在在央行政策评估之前的谨慎气氛，则进一步打击银行股。指标BSE指数 收低2.02%至20,707.45点，自周四触及纪录高点以来已回跌3.1%。NSE指数 收低2.09%，报6,135.85点。

印度汇市：卢比跌至逾两个月低点，连续第三日走低，新兴市场抛售令人担忧外资将撤出本地股市与债市。卢比兑美元 收报63.10/11，上周五收于62.66/67。月底石油公司的进口相关美元买盘，可能让卢比进一步承压。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,346.510点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.94%至728.99点。