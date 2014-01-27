金砖国家：1月27日股汇市收盘纵览

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月27日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 挫跌1.92%或18.26点，报931.64点。
中国股市：沪综指收低1%，受外围市场大跌拖累
香港股市：恒生指数挫跌2.1%，触及五个月收盘低点
中国汇市：人民币即期收盘微涨，日内结购汇大体趋于均衡
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拉美股市：全球汇市下挫拖累拉美股市跌至四年半低位，投资者担忧中国经济放缓和美国撤回货币刺激政策。MSCI拉美股指跌2.14%至2009年7月以来最低水准。巴西Bovespa指标股指 收低1.1%报47,787.38点，这是去年8月以来的最低收盘水准。
拉美汇市：巴西雷亚尔恢复跌势，因担心新兴市场近期大跌可能蔓延
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南非股市：连续第二日下跌，追随其它新兴市场跌势，因投资者愈发预期美联储继续缩减刺激计划。Top-40绩优股指数 收低1.55%，至41,090.64点。综合指数 跌1.53%至45,750.70点。
南非汇市：兰特重挫至数年低位，因新兴市场资产遭抛售和铂金矿工罢工
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印度股市：跌逾2%，创去年9月3日以来最大单日跌幅，新兴市场忧虑打击绩优股。而在在央行政策评估之前的谨慎气氛，则进一步打击银行股。指标BSE指数 收低2.02%至20,707.45点，自周四触及纪录高点以来已回跌3.1%。NSE指数 收低2.09%，报6,135.85点。
印度汇市：卢比跌至逾两个月低点，连续第三日走低，新兴市场抛售令人担忧外资将撤出本地股市与债市。卢比兑美元 收报63.10/11，上周五收于62.66/67。月底石油公司的进口相关美元买盘，可能让卢比进一步承压。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,346.510点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.94%至728.99点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.47%至34.6900卢布；卢布兑欧元 跌0.12%，报47.4375卢布。(完) (整理 张涛；审校 张明钧)
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。