香港个股：两家香港企业同意支付1,100万美元和解内部交易指控

中信证券国际投资管理(香港)有限公司同意支付近660万美元的追缴获利和罚金。该公司是中信证券国际有限公司与中国盛海的James Wang旗下一家公司的合资企业。

和解协议需要得到美国纽约地区法官Richard Sullivan批准。他在周一稍晚同意了和解方案。

中信证券国际投资管理(香港)有限公司的律师和Wong拒绝置评，而中国盛海的一名律师未回复置评要求。SEC发言人拒绝评论。

中国海洋石油有限公司2012年7月23日宣布，同意以151亿美元收购Nexen。此交易为中国企业最大海外并购个案。Nexen股价当日攀升近52%。

不过五天之后，SEC提起诉讼并获得法庭指令，以冻结通过香港和新加坡账户交易Nexen股票的交易商资产。

据SEC在周一的法庭文件中所述，随后有超过4,000万美元来自Nexen股票交易的可疑收入遭到冻结，包括1,500万美元被控的非法获利。(完) (编译 母红/朱晓军；审校 张涛)