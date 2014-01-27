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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 07:44 BJT

《综述》土耳其里拉反弹，然恐慌情绪令巴西雷亚尔挫跌

各国政府仍在试着支持本币。在那些被发现抛售硬通货的央行中，有印尼、俄罗斯和塞尔维亚央行的身影。巴西央行卖出货币互换，这类衍生品可以帮助投资者对冲雷亚尔走低的风险。

日内稍早，马来西亚马币(林吉特) 和菲律宾披索 也在逾三年低位水准交投。

**股市也陷入动荡**

发展中国家股票市场亦下跌。MSCI明晟新兴市场指数 下跌1.8%至四个半月新低，且录得8月以来最大单日跌幅。

“我们看到股票市场也受到波及。美元买盘以及新兴市场汇价的下跌均还有空间。”花旗中东欧、中东与非洲策略主管Luis Costa说。

MSCI明晟拉丁美洲指数 跌幅相对较小，因银行类股上涨缓和了巴西股市的下跌。(完) (编译/审校 王兴亚/杜明霞/朱晓军/徐文焰/洪曦/孙茉莉)
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