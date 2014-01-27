《综述》土耳其里拉反弹，然恐慌情绪令巴西雷亚尔挫跌

《技术解析》美国原油价格可能在50.04美元上方徘徊
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
各国政府仍在试着支持本币。在那些被发现抛售硬通货的央行中，有印尼、俄罗斯和塞尔维亚央行的身影。巴西央行卖出货币互换，这类衍生品可以帮助投资者对冲雷亚尔走低的风险。
日内稍早，马来西亚马币(林吉特) 和菲律宾披索 也在逾三年低位水准交投。
**股市也陷入动荡**
发展中国家股票市场亦下跌。MSCI明晟新兴市场指数 下跌1.8%至四个半月新低，且录得8月以来最大单日跌幅。
“我们看到股票市场也受到波及。美元买盘以及新兴市场汇价的下跌均还有空间。”花旗中东欧、中东与非洲策略主管Luis Costa说。
MSCI明晟拉丁美洲指数 跌幅相对较小，因银行类股上涨缓和了巴西股市的下跌。(完) (编译/审校 王兴亚/杜明霞/朱晓军/徐文焰/洪曦/孙茉莉)
路透新加坡4月21日 - 美国原油期货在每桶50.04美元已获得支撑，可能在该水准上方徘徊几天或升向阻力位51.91美元。
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI