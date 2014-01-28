更正-《综述》土耳其里拉反弹，然恐慌情绪令巴西雷亚尔挫跌

(因译文有误，内文第一段改为“此前该国央行宣布将召开紧急会议”，非“此前该国央行召开紧急会议”)

路透伦敦/里约热内卢1月27日 - 土耳其里拉周一回升，此前该国央行宣布将召开紧急会议；巴西雷亚尔跌至五个月低位，因投资人担心新兴市场抛售潮蔓延，可能破坏全球经济复苏。

发展中经济体的汇市及股市连续第三日遭遇惨重卖压，不过一些重要货币如墨西哥披索出现一定程度的反弹。

过去一周可谓暴风骤雨，阿根廷披索录得12年最大单日跌幅，令市场担心危机在新兴市场蔓延，投资者密切注意阿根廷及土耳其等其他脆弱的发展中经济体的情况发展。

阿根廷披索兑美元官方汇价 周一持稳在8披索左右，但黑市汇价 下跌近3%，至逾12披索。

阿根廷披索上周暴跌，让人回想起该国2002年债务违约引发金融危机，而且影响波及新兴及发达市场的情形。

分析师认为，这次阿根廷若出现任何金融危机，影响将更为有限，但与阿根廷有密切贸易往来的国家经济可能受到冲击，包括拉美地区强国巴西。

不过，在投资者本已对全球主要央行缩减货币刺激以及中国经济成长放缓感到紧张不安的情况下，阿根廷金融动荡可能成为避险情绪升温的催化剂。

资本无序逃离新兴市场可能损及发展中国家的经济前景，而过去10年中正是发展中国家充当着全球经济增长引擎。

“投资者将资金撤离新兴市场汇市的行动升温，而且变得愈发普遍。如果缺乏正面的新兴市场催化因素，那么当前的资金流动模式可能得以持续，在某些国家还可能加剧。”花旗策略师Lam Kenneth写道。

由于对新兴市场前景的担忧罩顶，投资者愈发细分那些经济基础和政治稳定性更强的国家，同时对那些经常帐和政府预算出现高额赤字以及处于政治动荡国家的资产，则采取放弃或作空的做法。

但当恐慌情绪盛行时，投资者往往会不分青红皂白地抛售所有新兴市场资产，忽视其中很多国家在积累外汇储备和削减美元计价债务方面取得的进展。

**土耳其里拉反弹**

土耳其里拉兑美元 从纪录低点2.39略微反弹，此前该国央行宣布周二召开紧急政策会议，为2011年8月欧元区债务危机高峰以来首次。

土耳其央行此举令市场预期其将不顾政治压力、大幅度升息来支撑本币。这种预期推动里拉从周五收盘价上涨1.9%至2.2895。

不过，巴西雷亚尔兑美元 大跌至2.4240，为去年8月22日以来低点，当时巴西央行宣布了旨在缓和雷亚尔跌势的日常干预措施。

尽管巴西央行持续干预，但雷亚尔在2013年贬值13%，今年迄今又下跌2.7%，因投资者担忧该国财政和经济基本面恶化。

“没人能预测2014年(巴西)的财政政策情况。所以在制定基础盈余目标和发布实施细节前，我们将继续面对不确定性，”Saga Capital驻里约热内卢的分析师Gustavo Mendonca表示。

墨西哥披索 和智利披索 等一些拉美货币略微走强，打破连跌势头。不过南非兰特 和俄罗斯卢布 等其他主要新兴市场货币仍接近五年低点。

卢布下挫近1%，历史上首次突破俄罗斯央行设定的浮动区间。

虽然俄罗斯资产价格受到全球因素的制约，卢布贬值也归因于，央行近期决定在2015年实现卢布汇率浮动和通胀目标之前，减少市场干预。

就像市场在试探土耳其央行维持低利率的决心一样，卢布近期走势可能引发外界对俄罗斯货币政策的质疑。

各国政府仍在试着支持本币。在那些被发现抛售硬通货的央行中，有印尼、俄罗斯和塞尔维亚央行的身影。巴西央行卖出货币互换，这类衍生品可以帮助投资者对冲雷亚尔走低的风险。

日内稍早，马来西亚马币(林吉特) 和菲律宾披索 也在逾三年低位水准交投。

**股市也陷入动荡**

发展中国家股票市场亦下跌。MSCI明晟新兴市场指数 下跌1.8%至四个半月新低，且录得8月以来最大单日跌幅。

“我们看到股票市场也受到波及。美元买盘以及新兴市场汇价的下跌均还有空间。”花旗中东欧、中东与非洲策略主管Luis Costa说。

MSCI明晟拉丁美洲指数 跌幅相对较小，因银行类股上涨缓和了巴西股市的下跌。(完)