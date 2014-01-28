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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:03 BJT

国际油市：OPEC称能够因应两伊及利比亚的额外石油产出

巴德里称，OPEC成员国很清楚他们自己的产量配额。

"当就每日3,000万桶的产量达成一致时，大家都清楚自己的配额，"他说道。“因此当利比亚，伊朗恢复正常的时候，各自产量也就摆在那了。”

阿联酋石油部长说道:"OPEC关心的是要维持市场的良好供给。"

利比亚的罢工以及抗议活动，伊拉克的暴力活动以及恶劣天气，加之对伊朗的制裁，均推低了OPEC在过去一年的产量。

本月路透调查显示，12月OPEC产量降至2011年5月来最低，在每日2,953万桶左右，11月为2,964万桶。

巴德里不愿对OPEC将在6月召开的会议结果做出预测，不过他称对一些产油国和消费国来说，当前油价"适宜"。目前布兰特原油 每桶约报107美元。

伊拉克增产前景以及其是否愿意遵守OPEC上限一直是OPEC面临的问题。不过巴德里预期伊拉克问题并不会成为2014年的讨论主题。

“我认为今年并不会讨论伊拉克的产量。”他说。(完)

(编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 张若琪/徐文焰)
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