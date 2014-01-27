欧洲经济指标预测--1月28日-2月4日****

欧洲汇市：英镑持稳，未受退欧磋商消息和良好数据影响
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三持于七个月高位之下，对乐观的建筑业PMI数据，以及欧盟和英国官员对退欧磋商的首轮表态反应冷淡。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日当周 1月28日(二) 0700 德国进口物价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -2.2% +2.9% 0745 法国消费者信心指数 1月 85 85 0900 意大利消费者信心指数 1月 97.0 96.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.7% +0.8% (较上年同期) +2.8% +1.9% 1000 意大利薪资指数(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 1月29日(三) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.6% +1.4% (较上年同期) +8.5% +8.4% 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 12月 -- 1.43 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 7.6 7.6 0900 意大利企业信心指数 1月 98.7 98.2 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 -- +1.5% 民间贷款 -- -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.7% 1月30日(四) 0800 瑞士KOF领先指标 1月 2.00 1.95 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.5 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) 320 290 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 296.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加7 增加6.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加10.5 增加9.1 抵押贷款批准件数(千件) 73 70.758 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.35 0.27 经济景气指数 101.0 100.0 工业景气指数 负2.8 负3.4 服务业景气指数 0.8 0.2 消费者信心指数 负11.7 负13.6 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +1.3% +1.2% (较前月) -0.6% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.4% 1月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 负12 负13 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.2% +1.5% (较上年同期) +1.9% +1.6% 0745 法国消费者支出 12月 -0.4% +1.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 -- +0.5% 0900 意大利失业率 12月 12.7% 12.7% 1000 欧元区通胀率 1月初值 +0.9% +0.8% 1000 意大利PPI(较前月) 12月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 1000 欧元区失业率 12月 12.1% 12.1% 2月3日当周 2月3日(一) 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.9 0843 意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.3 0848 法国Markit制造业PMI 1月 -- 48.8 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 1月 -- 56.3 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 -- 53.9 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 57.3 2月4日 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 62.1 1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 意大利HICP(较前月) 1月初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.7% 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.2%(完)
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