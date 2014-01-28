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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月28日

* 头版头条:

--备受关注的中诚信托30亿元人民币“诚至金开1号集合信托计划”解决方案周一(27日)出炉。临时公告称，依照信托文件规定，中诚信托作为受托人以股权投资附加回购的方式，运用信托资金对山西振富能源集团有限公司进行股权投资。

* 其他:

--上海证券交易所表示，在增强竞争力方面，要大力提升市场开放度。具体包括探索建立面向国际的金融资产交易平台；推动境外企业在上交所市场发行人民币债券等。

--北京、天津、上海三地发改委近日宣布，在上调当地燃气发电上网电价的同时，相应提高非居民销售电价。

--同方股份 称，其下属境外全资子公司拟通过认购定增新股方式，获得港股上市公司真明丽 控股权，此次交易总额将超过7亿元人民币。

--中国国航 公告，该公司董事长王昌顺因工作调动，向董事会辞去董事及董事长的职务。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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