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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:11 BJT

中国个股：同方股份拟斥9亿港元认购真明丽增发股份，成其控股股东

路透上海1月28日 - 中国科技型控股公司--同方股份有限公司 周二发布公告称，旗下境外子公司拟斥资9亿港元认购真明丽控股有限公司 拟增发股份，增发完成后，同方股份将间接控股真明丽。

公告显示，同方旗下THTF　Energy-Saving Holding Limited已与真明丽签署认股意向书，有意按0.9港元/股认购真明丽10亿股份（每股面值0.1港元）.实施方案后，THTF公司将持有真明丽51.6%股权。

公告称，本次认股方案尚需真明丽履行香港证监会、联交所及真明丽股东大会的审批程序。

中国证券报同日报导分析称，目前同方股份在LED（发光二级管）业务布局较长，从上游的芯片到下游的环境照明、商用照明都有涉及，但渠道通路和品牌的缺失也是同方LED业务的短板。此次同方谋求控股真明丽，很大可能将后者作为其LED业务的资本平台。

具清华大学背景的同方股份A股周一收报10.50元人民币，真明丽上周五收报1.63港元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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