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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 08:29 BJT

日本热股：索尼盘初挫跌3.3%至两个月低位，穆迪将其债信降至垃圾级

路透东京1月28日 - 日本索尼 股价周二盘初下跌3.3%至两个月低位1,654日圆，此前穆迪将该公司债信评级下调至垃圾级，指称其电视和个人电脑(PC)业务面临挑战。

穆迪将索尼债信评级自Baa3下调至Ba1，不再具有投资级别，评级展望为稳定。(完)

(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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