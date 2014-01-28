中国金融：浙江金融机构去年下半年不良率提升加速，温州成重灾区-报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月28日 - 上海证券报周二报导，据浙江省银监局的统计，截至2013年末，浙江省金融机构不良率为1.84%，较年初上升0.25个百分点，下半年提升加快。温州是浙江省乃至全国金融机构不良贷款的重灾区。
截至去年底，温州不良率为4.41%，较年初上升了0.66个百分点。上半年温州地区不良率曾下降了0.07个百分点，但到了下半年又重新走高。而浙江全省金融机构的不良率，上半年上升了0.06个百分点，下半年上升了0.19个百分点。
报导称，从全国来看，浙江的不良率并不算高，但不良余额排在全国前列且还在上升，值得重视。但另一方面，浙江银行业的利润和拨备足够覆盖不良贷款，也不必“谈不良色变”。 值得一提的是，浙江省和温州市截至去年12月底的不良率环比分别下降0.03和0.04个百分点，据当地银行人士透露，主要是因年底核销了一部分坏帐所致。如果刨除12月份环比下降，温州市的不良率在下半年是逐月上升的，浙江省除了9月与8月末持平，在下半年也呈逐月上升态势。 温州不良率高企的另一个后果，是新增贷款的大幅下降。去年温州市的工业投资大幅增长，但在缺乏信贷支持的情况下能否持续，还待观察。
报导指出，为消化和处置省内不良资产，浙江版AMC即浙商资产管理有限公司于去年8月正式成立。去年底，温州市金融办相关负责人到杭州走访四大资产管理公司和浙商资产管理公司，意在共同研究建立国有AMC、省级AMC和民间资本管理公司三者合作平台，切实走出一条“国民合作”的银行不良贷款市场化处置新模式。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申