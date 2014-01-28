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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:46 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月28日-2月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月28日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测更新(1200)。

法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。

1月29日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

苏格兰爱丁堡--英国央行总裁卡尼发表演说(1215)。

1月30日(四)

伯尔尼--前意大利央行副总裁萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)访问瑞士。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。

1月31日(五)

美国沃斯堡--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在社区论坛就“美联储政策和最新经济动态”讲话(1815)。

南非开普敦--瑞典央行总裁英韦斯发表演讲，题为“增强金融业监管与当前的监管优先任务”。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在企业政策研究中心(SNS)和金融研究所(SIFR)发表讲话，题为“瑞典央行为何关心家庭负债情况？”

2月3日(一)

暂无重要经济事件。

2月4日(二)

美国温彻斯特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“2014年2月经济展望”讲话(1330)。

牛津--英国央行金融稳定主管Andy Haldane就“我们金融系统的安全性”讲话(1530)。

底特律--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策讲话(1730)。

奥斯陆--挪威央行理事Birger Vikoren在2014年经济学家货币研讨会上发言。

悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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