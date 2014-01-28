《全球重要经济事件一览表》--1月28日-2月4日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月28日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测更新(1200)。
法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。
1月29日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
苏格兰爱丁堡--英国央行总裁卡尼发表演说(1215)。
1月30日(四)
伯尔尼--前意大利央行副总裁萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)访问瑞士。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
1月31日(五)
美国沃斯堡--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在社区论坛就“美联储政策和最新经济动态”讲话(1815)。
南非开普敦--瑞典央行总裁英韦斯发表演讲，题为“增强金融业监管与当前的监管优先任务”。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在企业政策研究中心(SNS)和金融研究所(SIFR)发表讲话，题为“瑞典央行为何关心家庭负债情况？”
2月3日(一)
暂无重要经济事件。
2月4日(二)
美国温彻斯特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“2014年2月经济展望”讲话(1330)。
牛津--英国央行金融稳定主管Andy Haldane就“我们金融系统的安全性”讲话(1530)。
底特律--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策讲话(1730)。
奥斯陆--挪威央行理事Birger Vikoren在2014年经济学家货币研讨会上发言。
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申