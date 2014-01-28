版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 09:31 BJT

《焦点》德法称银行应将投机活动与其他业务隔离，不禁止自营交易

朔伊布勒表示，法国和德国旨在确保新的交易税不会损及两国市场的运作。

德国经济部长Sigmar Gabriel认为交易税是“不可少的”，他同样参与了在巴黎的磋商，其表示，金融市场的税负和监管之间必须取得平衡，就没有干扰市场的问题。

金融业静候新税和更严苛的规范，目前正值欧洲央行开始仔细审慎其资产，以检视其资产负债表是否足够强劲。(完) (编译 戴素萍/朱晓军 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐