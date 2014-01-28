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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 08:42 BJT

韩国热股：LG显示器挫跌近5%，受苹果疲弱财测拖累

路透首尔1月28日 - 韩国面板生产商--LG显示器 股价周二盘初挫跌近5%，此前其主要客户苹果 公布当前季度财测逊于预期 。

0030GMT，LG显示器下跌4.6%，韩国股市大盘 下滑0.2%。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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