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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:33 BJT

《中国重要政经日程》--1月28日

============================近期重要政经日程=======================

2/6（四）

--习近平将于2月6日至8日赴俄罗斯索契出席第22届冬季奥林匹克运动会开幕式。

2/11(二)

--2014年亚布力中国企业家论坛第十四届年会在黑龙江亚布力召开。

2/22(六)

--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

5/15日(四)

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 沈燕)
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