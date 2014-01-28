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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:58 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月28日

**上海证券报**

--中国银监会数据显示，2013年12月末，中国银行业金融机构总资产达148.05万亿元人民币，同比增长12.8%；总负债137.92万亿元，同比增长12.5%。上述两个增速均创下近10年来最低值。

--据浙江省银监局统计，截至2013年末，该省金融机构贷款不良率为1.84%，较年初上升0.25个百分点。其中温州去年底不良率为4.41%，较年初上升了0.66个百分点。

--大型家电零售连锁企业--苏宁云商 ，将斥资近千万美元全资收购团购网站满座网。

--华谊兄弟 称，2013年全年归属上市公司股东净利润约为6.35亿-6.84亿元之间，同比增长160%至180%。

**证券时报**

--国家能源局近日下发的《2014年能源工作指导意见》指出，今年要落实大气污染防治措施，促进能源结构优化，着力降低煤电比重，加快发展太阳能发电，并适时启动核电重点项目审批。

**人民日报**

--据悉，广西防城港核电站一期工程将于2015年投入商业运营，每年可提供150亿千瓦时的电力。该核电站是中国西部地区和少数民族地区开工建设的首个核电项目。

**第一财经日报**

--自李克强总理去年末提出“投资和服务贸易便利化综合改革创新区”的全新概念后，天津转而赶制“综改创新区”新方案。多位受访者透露，“综改创新区”有望覆盖2,270平方公里面积的天津滨海新区全境。

--消息人士透露，被称为外管局“隐形人”的朱长虹已经辞去外管局储备管理司首席投资长一职，但其辞职的原因及今后的去向尚不清楚。

**东方早报**

--中海集运 发布业绩预亏公告，去年净亏损26.3亿元，为其上市以来，第三次出现年度亏损。此前两次分别在2009年和2011年。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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