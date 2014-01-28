《中国报摘》--其他报纸重要消息1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--中国银监会数据显示，2013年12月末，中国银行业金融机构总资产达148.05万亿元人民币，同比增长12.8%；总负债137.92万亿元，同比增长12.5%。上述两个增速均创下近10年来最低值。
--据浙江省银监局统计，截至2013年末，该省金融机构贷款不良率为1.84%，较年初上升0.25个百分点。其中温州去年底不良率为4.41%，较年初上升了0.66个百分点。
--大型家电零售连锁企业--苏宁云商 ，将斥资近千万美元全资收购团购网站满座网。
--华谊兄弟 称，2013年全年归属上市公司股东净利润约为6.35亿-6.84亿元之间，同比增长160%至180%。
**证券时报**
--国家能源局近日下发的《2014年能源工作指导意见》指出，今年要落实大气污染防治措施，促进能源结构优化，着力降低煤电比重，加快发展太阳能发电，并适时启动核电重点项目审批。
**人民日报**
--据悉，广西防城港核电站一期工程将于2015年投入商业运营，每年可提供150亿千瓦时的电力。该核电站是中国西部地区和少数民族地区开工建设的首个核电项目。
**第一财经日报**
--自李克强总理去年末提出“投资和服务贸易便利化综合改革创新区”的全新概念后，天津转而赶制“综改创新区”新方案。多位受访者透露，“综改创新区”有望覆盖2,270平方公里面积的天津滨海新区全境。
--消息人士透露，被称为外管局“隐形人”的朱长虹已经辞去外管局储备管理司首席投资长一职，但其辞职的原因及今后的去向尚不清楚。
**东方早报**
--中海集运 发布业绩预亏公告，去年净亏损26.3亿元，为其上市以来，第三次出现年度亏损。此前两次分别在2009年和2011年。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申