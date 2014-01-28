《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7654港元 ） 美股道琼工业指数 周一收低41.23点或0.26%，报15,837.88点。美股延续近期的跌势，标普500指数连跌第三日，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债计划的担忧加剧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 156.740 -1.86 39330 12.171 -0.40 中国铝业 9.040 -1.63 46781 2.808 -0.43 中国移动 48.480 -0.14 211599 75.293 0.46 中国人寿 41.430 -2.08 69095 21.448 -1.61 中石油 99.780 -0.02 41652 7.748 0.11 中石化 79.870 0.50 64656 6.202 -0.29 汇丰控股 <HSBC.K 52.610 -1.11 1460982 81.708 -0.48 中电信 45.780 -1.44 16577 3.555 -0.70 中国联通 12.880 -1.60 148317 10.002 -0.58 兖州煤业 7.620 1.60 66812 5.917 -1.21 华能国际 38.780 1.12 21656 7.529 -1.07 南方航空 17.430 -1.91 10572 2.707 -0.84 东方航空 16.580 -1.72 6605 2.575 -0.96 中芯国际 4.930 7.41 127289 0.766 -3.08（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申