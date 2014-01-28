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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月28日

路透香港1月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7654港元 ） 美股道琼工业指数 周一收低41.23点或0.26%，报15,837.88点。美股延续近期的跌势，标普500指数连跌第三日，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债计划的担忧加剧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 156.740 -1.86 39330 12.171 -0.40 中国铝业 9.040 -1.63 46781 2.808 -0.43 中国移动 48.480 -0.14 211599 75.293 0.46 中国人寿 41.430 -2.08 69095 21.448 -1.61 中石油 99.780 -0.02 41652 7.748 0.11 中石化 79.870 0.50 64656 6.202 -0.29 汇丰控股 <HSBC.K 52.610 -1.11 1460982 81.708 -0.48 中电信 45.780 -1.44 16577 3.555 -0.70 中国联通 12.880 -1.60 148317 10.002 -0.58 兖州煤业 7.620 1.60 66812 5.917 -1.21 华能国际 38.780 1.12 21656 7.529 -1.07 南方航空 17.430 -1.91 10572 2.707 -0.84 东方航空 16.580 -1.72 6605 2.575 -0.96 中芯国际 4.930 7.41 127289 0.766 -3.08（完）
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