中国证券：上交所称探索建国际金融资产交易平台，推动境外企业发人民币债

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国上海证券交易所理事长桂敏杰表示，随着人民币国际化进程的不断加快，上交所要主动遵循成熟资本发展规律，积极参与上海自贸区建设，探索建立面向国际的金融资产交易平台；推动境外企业在上交所市场发行人民币债券。
上交所发布的新闻稿并引述桂敏杰的话称，未来还需强化沪港交易所等合作，积极推进上交所指数在国际主要交易所挂牌，支持将A股市场纳入国际新兴市场指数；同时，上交所将以优化结构为重点，大力推进蓝筹股市场发展转型。
一方面，将吸引更多优质企业特别是战略新兴产业的企业加入，另一方面，还支持上市公司充分利用上交所市场平台，通过再融资、并购重组、资产注入、整体上市等方式做大做强。并将稳妥推出优先股等特别适合蓝筹股市场的金融工具，创新一些特别适合蓝筹股市场的交易机制。
而对于目前上交所市场呈“一股独大”之势，固定收益市场、财富管理市场的不发达情况，下一步，其将努力抓好债券市场、基金衍生品市场建设。
“以公司债扩大试点为契机，做好公司债发行主体、发行方式扩大的配套制度建设。”新闻稿称，“扩大国债预发行、政策性金融债、其他金融机构债券业务规模，提升可转债发行上市规模；推进信贷资产证券化发展。”
还将完善债券备案发行和上市交易机制，整合债券交易系统。并支持基金公司开发更多的适合不同投资者需要的新产品。做好全真环境下的个股期权模拟交易，为正式推出个股期权产品做好各种准备。（完） (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申