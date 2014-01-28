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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:57 BJT

两岸金融：台湾中信银将以200亿台币收购陆中信银行国际--报载

路透台北1月28日 - 台湾经济日报周二报导，两岸金控、银行双向持股将有重大突破，中信金控 子公司中国信托银行将以约200亿台币，收购大陆中信银行 在深圳的曾孙公司中信银行国际（中国），大陆中信银行并将同时投资台湾中信金5%股权，双方近期将举行董事会讨论此案。

报导指出，大陆中信银行、中信金与中国信托银行原定周二同步举行临时董事会讨论此案，但因此事传开，双方决定暂缓，预估不会拖过2月底。报导引述中信金资深副总高丽雪表示，任何并购讯息，维持一贯立场〞不评论〞。

报导指出，中国信托银行将以现金收购方式，买下中信银行国际（中国）100%股权，因具全数主导权，股价净值比（P/B）会比富邦金 与北富银联手收购华一银行80%股权的股价净值比2.6倍还高，预估在3至3.5倍之间。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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