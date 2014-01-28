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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 08:58 BJT

澳洲数据：12月企业现况指数升至逾两年半高位，信心持稳--NAB调查

12月企业信心指数持稳于正6，与长期平均水准一致。

“多数行业12月现况都有改善，尤其是运输、批发和服务业普遍来说，但制造及建筑则明显例外。”NAB首席分析师Alan Oster表示。

Oster称，鉴于未来订单低迷，库存用尽和产能利用率仍偏低，现况指数跳升能否持续可能还成问题。他并表示就业状况仍疲软。

不过澳洲央行应乐见企业现况指数跳升，央行一直指望企业投资能复苏，得以抵销矿业荣景降温的拖累。

Oster仍相信失业情况上升将致使澳洲央行再次降息，但大概要到2014年底。

“近期企业现况改善，特别是加上第四季基础通胀意外偏高，让我们将下次降息时间的预期从5月推后至11月。”他说。

他指出，NAB调查显现的通胀压力迹象不大，劳工和采购成本持稳。(完) (编译 张涛/张若琪 审校 戴素萍/张荻)
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