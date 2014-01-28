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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 07:54 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月29日

路透香港1月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7646港元 ） 美股道琼工业指数 周二收高90.68点或0.57%，报15,928.56点。标准普尔500指数中止三日跌势，受助于辉瑞的优异财报，且投资人将焦点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)接下来的刺激政策动向。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 158.000 0.80 23776 12.268 0.89 中国铝业 9.130 1.00 26209 2.836 0.91 中国移动 48.240 -0.50 227146 74.913 0.76 中国人寿 41.420 -0.02 53950 21.441 0.42 中石油 99.590 -0.19 43626 7.733 0.56 中石化 79.990 0.15 15100 6.211 0.50 汇丰控股 52.830 0.42 935214 82.041 0.17 中电信 45.860 0.17 18831 3.561 0.02 中国联通 12.960 0.62 88676 10.063 0.23 兖州煤业 7.690 0.92 67361 5.971 0.02 华能国际 36.530 -5.80 12566 7.091 0.30 南方航空 17.360 -0.40 2983 2.696 0.22 东方航空 16.580 0.00 3014 2.575 0.58 中芯国际 5.060 2.64 60207 0.786 -1.78（完）
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