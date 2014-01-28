《香港报摘》--其他报纸重要消息1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报：
--金融发展局近期建议政府放宽房地产信托(REITs)的投资规限，容许房托公司用一成资产买地、起楼收租，证监会昨日亦开始就部分建议谘询公众。身兼置富产业信托 主席的长实 执行董事赵国雄大唱反调，认为金发局的建议会令房托投资者面对楼价波动的风险，违背了稳健投资的目标。有分折员认为，长实高调反对，或因为担心放宽规限后，会令有实力的房托变身地产商，增加竞争对手。
--吉利汽车 集团董事兼首席财务官李东辉昨日表示，今年受宏观因素影响，中国车市难维持去年高增长。吉利却不会把今年重点放在保持销量高增长，而要逐步提升新车型品质和价格，为2016年与Volvo整合平台做准备。 * 星岛日报：
--证监会继续狙击失当保荐人，指新鸿基国际2009年保荐创业板公司中国生命 上市时，未有尽职审查，吊销其融资顾问牌一年并罚款1,200万港元。新鸿基曾辩称，中国生命保荐费较少，不能期望保荐人工作跟主板一样，「无人会预期用Mini Cooper价钱，得到劳斯莱斯」，但辩解未获审裁处接纳。 * 苹果日报：
--合和实业 去年未能成功分拆香港业务上市，董事总经理表示胡文新昨表示，集团现有资金及贷款额度充足，加上预期今年囍滙预售套现资金，足够支付合和二期投资额，暂时无重启分拆集资计划。。 * 东方日报：
--今日正式上市的浙江调味品生产商老恒和 ，昨日于两个市场的暗盘价上涨超过两成。老恒和上市集资净额约8.28亿元，公开发售超额认购1,044.46倍，每手500股中签率20%。
--券商瑞信昨发表报告，预期围绕有关收购渣打 的讨论将会升温，又指渣打市值庞大，潜在买家只有五家左右，主要来自亚洲地区。当中，包括澳新银行 、内地的工行 和建行 ，以及两家日本银行MUFJ 和SMFG 。 * 文汇报：
--面对政府连番推出「辣招」影响，英皇国际执行董事张炳强表示，看淡楼价上半年表现，当中二手楼市因重税令换楼链锁成而停滞不前 ，一手交投亦续萎缩，除非发展商增加优惠，又指，英皇上半年不会推售新盘。 * 大公报：
--互联网并购风潮不断。继百度收购人人网旗下的糯米网后，消息称苏宁云商 也将斥资1,000万美元（折合6,100万元人民币）并购满座网。据悉，这是苏宁进一步布局互联网的新举动，旨在通过收购满座网，进军互联网个人生活领域。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申