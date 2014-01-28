《香港报摘》--其他报纸重要消息1月28日

* 明报：

--金融发展局近期建议政府放宽房地产信托(REITs)的投资规限，容许房托公司用一成资产买地、起楼收租，证监会昨日亦开始就部分建议谘询公众。身兼置富产业信托 主席的长实 执行董事赵国雄大唱反调，认为金发局的建议会令房托投资者面对楼价波动的风险，违背了稳健投资的目标。有分折员认为，长实高调反对，或因为担心放宽规限后，会令有实力的房托变身地产商，增加竞争对手。

--吉利汽车 集团董事兼首席财务官李东辉昨日表示，今年受宏观因素影响，中国车市难维持去年高增长。吉利却不会把今年重点放在保持销量高增长，而要逐步提升新车型品质和价格，为2016年与Volvo整合平台做准备。 * 星岛日报：

--证监会继续狙击失当保荐人，指新鸿基国际2009年保荐创业板公司中国生命 上市时，未有尽职审查，吊销其融资顾问牌一年并罚款1,200万港元。新鸿基曾辩称，中国生命保荐费较少，不能期望保荐人工作跟主板一样，「无人会预期用Mini Cooper价钱，得到劳斯莱斯」，但辩解未获审裁处接纳。 * 苹果日报：

--合和实业 去年未能成功分拆香港业务上市，董事总经理表示胡文新昨表示，集团现有资金及贷款额度充足，加上预期今年囍滙预售套现资金，足够支付合和二期投资额，暂时无重启分拆集资计划。。 * 东方日报：

--今日正式上市的浙江调味品生产商老恒和 ，昨日于两个市场的暗盘价上涨超过两成。老恒和上市集资净额约8.28亿元，公开发售超额认购1,044.46倍，每手500股中签率20%。

--券商瑞信昨发表报告，预期围绕有关收购渣打 的讨论将会升温，又指渣打市值庞大，潜在买家只有五家左右，主要来自亚洲地区。当中，包括澳新银行 、内地的工行 和建行 ，以及两家日本银行MUFJ 和SMFG 。 * 文汇报：

--面对政府连番推出「辣招」影响，英皇国际执行董事张炳强表示，看淡楼价上半年表现，当中二手楼市因重税令换楼链锁成而停滞不前 ，一手交投亦续萎缩，除非发展商增加优惠，又指，英皇上半年不会推售新盘。 * 大公报：

--互联网并购风潮不断。继百度收购人人网旗下的糯米网后，消息称苏宁云商 也将斥资1,000万美元（折合6,100万元人民币）并购满座网。据悉，这是苏宁进一步布局互联网的新举动，旨在通过收购满座网，进军互联网个人生活领域。（完）