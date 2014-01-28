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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:40 BJT

全球金市：美联储会议前金价持稳，聚焦刺激措施前景

经济改善促使美联储上个月缩减购债规模100亿美元，外界普遍预期本周的会议亦将缩减100亿美元。

刺激举措的撤除将打压黄金作为通胀对冲的魅力。

香港政府统计处周一数据显示，12月份香港对中国内地的黄金总出口为126,644公斤（126.644吨），按月回升18%；月内净流入中国的黄金量按月亦升24%。

铂金 上涨，因政府安排的南非AMCU工会和全球前三大铂金生产商之间的协商于周一告一段落，但对于结束罢工的努力没有任何突破性进展。这场罢工冲击了全球铂金半数产量。(完)

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(编译 王兴亚/戴素萍 审校 杜明霞/张涛)
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