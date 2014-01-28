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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:52 BJT

《香港报摘》--信报1月28日

* 要闻版头条：

--美国联储局退市阴霾笼罩，加上新兴市场股汇崩跌，港股 风云变色。市场人士预期港股将继续调整，建议投资者静候低位吸纳。 * 其他： 　　--继早前出资认购叶茂林旗下的夜店新股Magnum Entertainment 之后，周大福再度出手入股叶茂林旗下公司，共斥资1.3亿元认购1亿股耀才证券 股份，持股比例为8.92%，成为耀才第二大股东；而耀才主席叶茂林持股比例由72.33%降至60.8%。

--Google 据报已斥资4亿美元收购英国人工智能创业公司DeepMind Technologies，这是Google至今在欧洲规模最大的收购计划，而长实 主席李嘉诚旗下的私人创投基金维港投资（Horizons Ventures），正是DeepMind投资者之一，再次显示超人投资点石成金的能力。

--置富产业信托 去年续租租金升幅达20.4%，今年的租金升幅亦将达双位数。该公司副行政总裁赵宇表示，旗下商场近42%楼面的租约将于今年到期，首季租金已落实。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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