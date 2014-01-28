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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:49 BJT

《全球汇市》美元兑日圆持坚，投资者静候美联储会议

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3670 1.3670 +0.00 -0.55 1.3745

美元/日圆 102.67 102.54 +0.13 -2.50 105.30

欧元/日圆 140.34 140.17 +0.12 -3.03 144.73

美元/瑞郎 0.8962 0.8962 +0.00 +0.38 0.8928

英镑/美元 1.6576 1.6584 -0.05 +0.12 1.6556

美元/加元 1.1107 1.1113 -0.05 +4.59 1.0620

澳元/美元 0.8765 0.8735 +0.34 -1.66 0.8913

新西兰元/美元 0.8229 0.8229 +0.00 +0.28 0.8206

澳元/日圆 89.970 89.570 +0.45 -4.13 93.850

新西兰元/日圆 84.480 84.380 +0.12 -2.23 86.410

英镑/日圆 170.15 170.05 +0.06 -2.40 174.33

澳元/新西兰元 1.0646 1.0605 +0.39 -1.86 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/杜明霞/朱晓军；审校 徐文焰/张涛)
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