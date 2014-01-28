港报社评：禁鸡措施宜细致，减免鸡农无妄灾--星岛日报1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
政府首次在内地输港活鸡中验出H7禽流感病毒，今日杀尽长沙湾临时家禽批发市场活禽，并且禁售21天，本来希望过肥年的本地鸡农损失惨重。当局须严密把关，保障市民生命健康，同时宜研究措施安排，降低本地鸡农无辜受殃的机会。
禽流感正加强在各地肆虐。面对这样的严峻局面，香港当局推出宁枉毋纵的措施，市民要过21天没有活鸡吃的日子，过年也无从宰鸡拜神，难免影响过节心情和气氛。不过，以大众生命健康为大前提，大家应该稍为忍受，在无计可施下就算用冰鲜鸡拜神，相信神明也未必责怪。
香港买不到活鸡，令人关注会否多了人去深圳买活鸡。深圳是省内禽流感病发最多的地区，市民不宜去冒险，海关亦要加强检查。
今次事件最无辜的受害者，是本地鸡农。当局关闭长沙湾活禽批发市场外，还禁止所有香港鸡场的鸡只离开农场。
香港鸡场并没有验出禽流感病毒，也没有接触内地鸡，禁止出售就变成无妄之灾。本地鸡农及鸡贩都怨声载道，甚至有人去礼宾府抗议，政府未能拿出说服他们的理据。
现时除了长沙湾批发市场，本地鸡场没有其他出售渠道。业内已经有人提出，当局引入快速测试后，可否把内地输港鸡只留在文锦渡数小时，待通过测试后才运来长沙湾，或者乾脆分隔内地鸡和本地鸡的批发地点。当局和业界亦可以考虑，在非常时期开辟街市鸡贩直接从本地鸡场取货的渠道。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申