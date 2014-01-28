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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:46 BJT

港报社评：禁鸡措施宜细致，减免鸡农无妄灾--星岛日报1月28日

政府首次在内地输港活鸡中验出H7禽流感病毒，今日杀尽长沙湾临时家禽批发市场活禽，并且禁售21天，本来希望过肥年的本地鸡农损失惨重。当局须严密把关，保障市民生命健康，同时宜研究措施安排，降低本地鸡农无辜受殃的机会。

禽流感正加强在各地肆虐。面对这样的严峻局面，香港当局推出宁枉毋纵的措施，市民要过21天没有活鸡吃的日子，过年也无从宰鸡拜神，难免影响过节心情和气氛。不过，以大众生命健康为大前提，大家应该稍为忍受，在无计可施下就算用冰鲜鸡拜神，相信神明也未必责怪。

香港买不到活鸡，令人关注会否多了人去深圳买活鸡。深圳是省内禽流感病发最多的地区，市民不宜去冒险，海关亦要加强检查。

今次事件最无辜的受害者，是本地鸡农。当局关闭长沙湾活禽批发市场外，还禁止所有香港鸡场的鸡只离开农场。

香港鸡场并没有验出禽流感病毒，也没有接触内地鸡，禁止出售就变成无妄之灾。本地鸡农及鸡贩都怨声载道，甚至有人去礼宾府抗议，政府未能拿出说服他们的理据。

现时除了长沙湾批发市场，本地鸡场没有其他出售渠道。业内已经有人提出，当局引入快速测试后，可否把内地输港鸡只留在文锦渡数小时，待通过测试后才运来长沙湾，或者乾脆分隔内地鸡和本地鸡的批发地点。当局和业界亦可以考虑，在非常时期开辟街市鸡贩直接从本地鸡场取货的渠道。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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