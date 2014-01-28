港报社评：慎防“走资潮”，港须筑好防火墙--文汇报1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
受新兴市场“走资潮”打击，昨日亚洲区股市全线下跌，港股昨日曾大挫逾500点，收市跌473点至21,976点，跌幅达2.11%。事实上，市场预期美国联储局将会进一步削减买债规模，意味联储局的退市步伐亦将加快，引发多个新兴国家出现“走资潮”。香港金融市场资金来去自由，在新一轮“走资潮”中难免首当其冲。当局应及早防范，筑好防火墙，一方面研究出台禁止沽空机制，减轻股市震荡；另一方面密切留意楼市的变化，避免因楼价急挫而冲击金融市场稳定。
联储局将于本周公布议息结果，市场相信联储局会将买债规模由每月750亿美元削减至650亿元。消息传出后，多个新兴市场国家货币出现了5年来最为严重的抛售潮，其中阿根廷披索暴跌13%，土耳其里拉、俄罗斯卢布、巴西雷阿尔、印度卢比和印尼盾都创下近年新低。追踪资金流向的EPFR报告亦指，新兴国股票基金正经历2002年来最长走资期，资金大举流出引发多个新兴国家股市出现滑水式下插，新兴市场恐慌指数升幅亦为2年最大。
应该看到，港股自从上周汇丰公布内地制造业数据意外收缩后，已经出现了明显的调整，现在遭受新一轮“走资潮”冲击。港汇近日已录得持续下跌，短短七日即一度低见7.7644水平，逼近去年6月初亚洲新兴国“走资潮”水平。摩根士丹利报告指，截至上周三止，今年香港市场走资累积达1.3亿美元，在已发展亚洲市场中，香港是唯一出现资金外流。
虽然港股现时的市盈率已跌至近年最低位，加上经济基调未转变，将为港股带来一定支持，但亦不可轻视“走资潮”冲击。而且，香港楼市经过多年的飙升，已经积累了不少泡沫，资金撤走随时会对楼市造成冲击，拖累整体经济。当局应引入限制或禁止沽空的机制，防止大户舞高弄低令投资者损失惨重。同时，当局也应加强对银行房贷的监管，要求银行做好贷款的风险管理，以免楼市逆转冲击银行的资金链，引发金融体系的系统性风险。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申