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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:46 BJT

港报社评：慎防“走资潮”，港须筑好防火墙--文汇报1月28日

受新兴市场“走资潮”打击，昨日亚洲区股市全线下跌，港股昨日曾大挫逾500点，收市跌473点至21,976点，跌幅达2.11%。事实上，市场预期美国联储局将会进一步削减买债规模，意味联储局的退市步伐亦将加快，引发多个新兴国家出现“走资潮”。香港金融市场资金来去自由，在新一轮“走资潮”中难免首当其冲。当局应及早防范，筑好防火墙，一方面研究出台禁止沽空机制，减轻股市震荡；另一方面密切留意楼市的变化，避免因楼价急挫而冲击金融市场稳定。

联储局将于本周公布议息结果，市场相信联储局会将买债规模由每月750亿美元削减至650亿元。消息传出后，多个新兴市场国家货币出现了5年来最为严重的抛售潮，其中阿根廷披索暴跌13%，土耳其里拉、俄罗斯卢布、巴西雷阿尔、印度卢比和印尼盾都创下近年新低。追踪资金流向的EPFR报告亦指，新兴国股票基金正经历2002年来最长走资期，资金大举流出引发多个新兴国家股市出现滑水式下插，新兴市场恐慌指数升幅亦为2年最大。

应该看到，港股自从上周汇丰公布内地制造业数据意外收缩后，已经出现了明显的调整，现在遭受新一轮“走资潮”冲击。港汇近日已录得持续下跌，短短七日即一度低见7.7644水平，逼近去年6月初亚洲新兴国“走资潮”水平。摩根士丹利报告指，截至上周三止，今年香港市场走资累积达1.3亿美元，在已发展亚洲市场中，香港是唯一出现资金外流。

虽然港股现时的市盈率已跌至近年最低位，加上经济基调未转变，将为港股带来一定支持，但亦不可轻视“走资潮”冲击。而且，香港楼市经过多年的飙升，已经积累了不少泡沫，资金撤走随时会对楼市造成冲击，拖累整体经济。当局应引入限制或禁止沽空的机制，防止大户舞高弄低令投资者损失惨重。同时，当局也应加强对银行房贷的监管，要求银行做好贷款的风险管理，以免楼市逆转冲击银行的资金链，引发金融体系的系统性风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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