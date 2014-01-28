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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:46 BJT

港报社评：白韫六须整饬廉署，挽回市民对肃贪信心--明报1月28日

廉政公署去年接获的贪污投诉，与前年比较，跌幅高达33%，我们认为这与接连发生操持政府机器的官员涉嫌贪腐、手执廉政大权的官员违规乱纪有关，打击了市民举报贪污的意欲。

周松岗与梁智仁都避谈前任政务司长许仕仁被控触犯防止贿赂条例、前任特首曾荫权被投诉的案件未结案、前任廉政专员汤显明的不当作为，是否损害了市民对廉洁社会的信心和对廉署的信任。

汤显明是否要承担法律责任，还待廉署的调查结果。不过，帐委会和独立委会的报告都指出一点，就是：汤显明并非单独行事，而社关处处长穆斐文在酬酢分单、馈赠和外访安排，都见她的身影。事实上，一些问题酬酢由社关处以宣传费用报销，馈赠礼物分类与价值总数曾经一改再改，使人怀疑廉署交代事态时，有意图隐瞒之嫌，社关处与穆斐文个中担任了什么角色，至今仍然是待解之谜。

廉署在白韫六领导下，廉署恢复循规蹈矩行事，确属事实；可惜事态处理迄今，白韫六只能做到他与前任不一样，酬酢、馈赠和外访有更严格规定和要求，不过，若考虑到汤显明违规乱纪一些情况尚未厘清，有关人等仍然留在廉政队伍，则人们会怀疑廉署拨乱反正的决心。

汤显明治下的廉署，就是因为人的因素，使酬酢馈赠和外访偏离了原有制度规定。白韫六应该拿出魄力，整顿内部人事，使人看到廉署不再潜伏着已知的腐朽因子，恢复外界对廉署扞卫廉洁核心价值和廉洁社会的决心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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