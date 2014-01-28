港报社评：白韫六须整饬廉署，挽回市民对肃贪信心--明报1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
廉政公署去年接获的贪污投诉，与前年比较，跌幅高达33%，我们认为这与接连发生操持政府机器的官员涉嫌贪腐、手执廉政大权的官员违规乱纪有关，打击了市民举报贪污的意欲。
周松岗与梁智仁都避谈前任政务司长许仕仁被控触犯防止贿赂条例、前任特首曾荫权被投诉的案件未结案、前任廉政专员汤显明的不当作为，是否损害了市民对廉洁社会的信心和对廉署的信任。
汤显明是否要承担法律责任，还待廉署的调查结果。不过，帐委会和独立委会的报告都指出一点，就是：汤显明并非单独行事，而社关处处长穆斐文在酬酢分单、馈赠和外访安排，都见她的身影。事实上，一些问题酬酢由社关处以宣传费用报销，馈赠礼物分类与价值总数曾经一改再改，使人怀疑廉署交代事态时，有意图隐瞒之嫌，社关处与穆斐文个中担任了什么角色，至今仍然是待解之谜。
廉署在白韫六领导下，廉署恢复循规蹈矩行事，确属事实；可惜事态处理迄今，白韫六只能做到他与前任不一样，酬酢、馈赠和外访有更严格规定和要求，不过，若考虑到汤显明违规乱纪一些情况尚未厘清，有关人等仍然留在廉政队伍，则人们会怀疑廉署拨乱反正的决心。
汤显明治下的廉署，就是因为人的因素，使酬酢馈赠和外访偏离了原有制度规定。白韫六应该拿出魄力，整顿内部人事，使人看到廉署不再潜伏着已知的腐朽因子，恢复外界对廉署扞卫廉洁核心价值和廉洁社会的决心。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申