港报社评：日本贸赤刷新纪录，万亿债务响起警钟--信报1月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
日本财务省昨天公布去年贸易统计，贸易逆差大幅增至超过1100亿美元，连续3年赤字，一举扭转了长期贸易持续顺差的格局。由于预期国际收支经常账目赤字状态仍会持续，未来几年，首相安倍晋三也无法兑现平衡预算的承诺，不仅增加即将提高征收消费税的成败压力；也为政府逾1000万亿日圆的债务敲响警号，增加外间对日本政府未来偿付能力的疑虑。
很显然，日本即将于四月实施新消费税，其成败足以影响该国经济能否持续复苏；也是政府走向预算平衡、逐步消除公共债务危机风险的重要一步。
目前，日本人口老化趋势持续，民间储蓄无可避免减少；而政府连年财政赤字，亦等于不断增加“负储蓄”。可以预料，国内总储蓄持续减少，使经常收支呈现巨大的赤字压力，不容易改变。
日本贸易逆差不断扩大，经常账赤字增加，势必进一步突显日本政府庞大公共债务问题的严重性，政府还债能力的前景变化亦显得更扑朔迷离。公共债务急遽膨胀将强化安倍政府进一步提高消费税的必要性。
如今日本严格来说是一个“内需型”经济体，因而刺激内需对日本经济复苏起更关键的拉动作用，故相信安倍政府会继续让进口货价上升刺激国内通胀。
由于当前日本经常账出现逆差的趋势明显化，不排除评级机构在日本实施新消费税后，若情况欠佳而下调日本的主权评级。日本连续3年贸易逆差，且逆转长期而持续的贸易顺差格局，无疑为天文数字公共债务的可持续性敲响了警钟。
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