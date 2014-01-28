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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 08:46 BJT

港报社评：走资潮冲击港股，楼市恐加速跌--经济日报1月28日

新兴国急走资累港股昨急挫，香港金融业高度开放，短期内恐成大户提款机。香港将承受多少风险，除看美国退市步伐，关键还在外资对中国信心，以及香港楼价会否由阴乾变明跌。

新兴国走资潮远未结束，香港势难独善其身，皆因流入香港逾千亿美元热钱亦恐退潮，且香港金融市场高度开放，短期难免成大户提款机，港股沽压难消。

惟港股调整幅度未必太深，因金融海啸后，不少新兴国股市累积更大升幅，沽压自更沉重，如阿根廷股市曾累升近6倍、土耳其股市亦累升近3倍，同期港股仅累升约1倍。且港股市盈率仅约10倍，估值不高，跌幅应相对有限。

然而，新兴国走资对香港的中期冲击仍难逆料，除端视美国退市步伐，更有两大难料变数。

其一，外资会否看淡中国经济。新兴国股汇昨急挫，惟内地股市仅跌1%，人民币汇价更逆市上升，此将有助香港留住热钱，支撑港股。

惟外资对今年中国经济看法暧昧，既有看好经济可续稳增，亦有忧虑影子银行、地方债、楼市泡沫等爆破冲击经济。若新兴国走资潮令外资对中国看法转淡、继而造淡，令热钱加快撤出中港，对中港金融与经济的挫伤势加剧。

其二，香港楼市会否由阴乾变明跌。金融海啸后热钱对港股刺激有限，楼市却膨胀成极大泡沫，惟香港楼价去年下半年仅微跌，市场预料今年楼价缓跌约10%。

惟若走资潮加大香港按揭利率上升压力、冲击市场信心，不但一手新盘可能要加优惠甚至减价，更可能打破二手市场胶着局面，令楼价由阴乾变明跌。

故要评估新兴国走资会为香港带来多大风险，须紧盯外资对中国的看法与部署，并留意新盘推售策略和二手楼议价空间是否出现变化，才能更有效捕捉资金流向和市场情绪转变，在更趋波动的市况中趋利避害。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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