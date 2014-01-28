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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 09:01 BJT

《香港报摘》--经济日报1月28日

* 要闻版头条：

--环球避险情绪高涨，恒指 昨裂口低开400点后，迅即失守22,000点。惟濠赌、科网股低位反弹，基金经理认为，港股有短期见底讯号，2月市况较乐观，投资者可低吸强势股。。 * 其他： 　　--多个预计去年入伙的大型新盘，延至今年落成；市场估计，今年私人住宅落成量将按年急增逾9成，逼近1.6万伙，创8年新高。学者预计下半年现楼余货量急增，楼价现压力。

--受累于去年黄金及铜等金属价格按年大跌，紫金矿业 去年纯利按年倒退58.2%至21.77亿元人民币。单计第四季，紫金仅赚3.88亿元人民币，按年大减75.7%，按季亦跌43.9%。

--中石化 去年油气产量按年增长3.37%至4.42亿桶油当量，增幅较前年的4.89%放缓。其中，去年原油产量增加1.24%至3.32亿桶，天然气产量明显较快，去年增加10.4%至6,601.8亿立方英尺。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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