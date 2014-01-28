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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 09:09 BJT

重发-《中国已公布新股发行上市日程表》--1月28日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

2/11 深 东易日盛 002713 3,121.0119 21.00 38.32 国信证券 2/14

2/11 深 登云股份 002715 2,300 10.16 26.52 新时代证券2/14

2/11 深 岭南园林 002717 2,143 22.32 23.34 中信建投 2/14

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

1/28 沪 陕西煤业 50,000 4.00 6.23 中金公司

中信证券

中银国际

1/28 深 牧原股份 6,050 24.07 18.80 招商证券

1/28 深 金贵银业 5,719.2116 14.35 23.26 招商证券

1/28 深 友邦吊顶 1,310 28.02 24.58 华泰联合

1/28 深 麦趣尔 2,290 25.38 39.64 东方花旗

1/28 深 金轮股份 3,360 7.18 19.41 民生证券

1/28 深 东方通 1,285.8296 22.00 30.27 国信证券

1/28 深 安硕信息 1,718 23.40 40.06 中德证券

1/28 深 溢多利 1,145 27.88 23.83 民生证券

*1/29 深 斯莱克 1,330.9247 35.15 22.29 国信证券

*1/29 深 跃岭股份 2,500 15.36 16.52 东北证券

*1/29 深 金莱特 2,335 13.38 22.30 民生证券

*1/29 深 光环新网 1,364.5 38.30 37.79 西南证券

*1/29 深 绿盟科技 2,115 41.00 37.96 广发证券

*1/29 深 东方网力 1,470.25 49.90 37.75 中信建投

*1/29 深 博腾股份 2,725 25.10　　 34.26 西南证券

-- 沪 晶方科技 603005 5,667.4239 19.16 33.76 国信证券

-- 沪 海天味业 603288 7,485 　　51.25 31.90 中信证券

注:1.本表包括新股发行及上市

2.*代表有新增 (完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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