电信产业：三星电子第四季智能手机销量创纪录，较苹果优势拉大--报告

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔1月28日 - 研究机构Strategy Analytics公布的数据显示，韩国三星电子 第四季智能手机销量达到创纪录的8,600万部，拉大领先苹果 的优势，尽管苹果的iPhone销量也达到新高。
数据显示，三星电子第四季在全球智能手机市场的占有率为29.6%，远高于苹果的17.6%，而中国厂商在低端市场的增长强劲。
苹果第四季的智能手机销量达到5,100万部的纪录高位，不过市占率较上年的22%有所下滑；华为 与联想集团 崛起成为全球第三大和第四大智能手机厂商。
华为与联想集团的销量分别为1,660万部与1,360万部，各占据了5.7%和4.7%的市场份额。
“现在来自二线智能手机品牌的竞争明显增强。华为、LG电子和联想的智能手机出货量增幅均比全球行业平均水平高一倍左右，”Strategy Analytics分析师Linda Sui指出。
“三星和苹果在2014年需要认真应战，阻止其他虎视眈眈的挑战者靠近。”
2013年全球智能手机出货量大增41%，达到9.9亿部的纪录高位。三星电子销量为3.198亿部，市占率为32.2%，高于2012年的30.4%。
苹果2013年iPhone销量为1.535亿部，市占率为15.5%。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申