港报财经评论：潮退风暴乃资金作怪--信报1月28日

潮退风暴乃资金作怪/ 习广思

环球金融市场再起震荡，跌浪由美国股市起到欧洲股市，港股不单被A股拖累，更大原因是外围资金撤退。在市场一片混乱之时，不妨拆开不同市场、个别资産来看，风险资産近期反弹，强势美股高位震荡，新兴市场则弱不禁风。另看资金流，资金流出新兴市场股债不是新鲜事，买欧美市场自去年开始已形成趋势。如今再看港股，虽然股市暴跌，但板块及个股之间的走势脉络绝非无迹可寻。环球市场走势反映着资金的配置取向，港股调整或者是一场资金大挪移的开始。

由年初开始，美债息在3厘关口回落，资金有重回美债的迹象，一个解释是基金需要平衡股债比重，另一个解释是避险需求。江湖派的另一个解释是“太单边”，美债由去年5月开始炒退市，市场一直担心美债爆煲，但却在年初联储局要正式退市之际，债息却回落。有对冲基金解释，中国PMI、企业盈利、新兴市场货币波动等因素均只是及时运到的理由，美债回升不关经济、失业率或通胀等问题，更大原因是大部分投资者仓位太过单边，即太多人押注美债息上升，仓位太过不平衡，因而在美债市场出现长仓。这种思维套到黄金、日圆身上，情况亦一样。问题是，投资者会如何看美债、黄金、日圆的趋势，现时上升，更多是积弱多时后的反弹。

退一步看，这思维放在风险资産上，情况亦然。这里讲的风险资産，泛指环球股票，近日跨资産的风暴令美股、欧股终见到一个大调整。事实上，美股调整一成算是小儿科，皆因去年牛气冲天，如今由于投资者太过乐观，仓位太单边，因而触发调整。高盛昨日在美股开市前，亦以此理由警告投资者。同时，资金流告诉投资者，资金继续流向欧美股市的趋势未变，眼前只是牛市调整。另一边厢，资金正持续流出新兴市场。上周（潮退时谁在露底？）提及，美国潮退，新兴市场逐个露底。事实上，去年5月新兴市场第一波退潮，加上中国钱荒危机，MSCI新兴指数大跌17.5%。去年10月，第二波退潮由“脆弱五国”经常账赤字问题引起，“双印”全面走资。严格来说，眼前的第三波只是延续，但风暴吹向拉美，阿根廷披索贬值似20年前墨西哥披索危机的翻版，MSCI新兴指数由去年11月至今下跌9.4%。

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美元后市视储局议息/ 苏子

近期欧罗区所公布的经济数据均较市场预期爲佳，昨天德国公布的1月份IPO商业指数同样优于市场预期，故欧罗汇价近期的偏强走势其实是有基本因素支持的。不过，由于市场仍关注欧罗区的低通胀率会影响欧罗区的复苏步伐，加上亦相信欧洲央行在可见的将来只会继续保持目前的超低息环境，因此，不大相信欧罗汇价有太大的上升空间；目前不少分析员及投资者均认爲，欧罗正处于偏高水平，故采取逢高沽出欧罗兑美元的策略的胜算极高。而目前不少大行报告亦指出，今年美元将会明显转强，因此，有分析员预期今年底欧罗兑美元将会跌至1.24美元水平。

按照常理，欧罗兑美元应不难在市场看好美元后市及担心欧罗区低通胀而出现较大跌幅，顺利跌破1.35美元心理关口才对；但欧罗兑美元却只是以反覆难测的上落市格局运行，表现极不正常。1月份的高低波幅只有大约270点子或接近2％，波幅明显不足，担心联储局有可能在香港时间本周四淩晨公布1月份议息结果及发表政策声明后，届时1月份的波幅才会明显扩大。

由于近期美国的数据表现略差，加上新兴市场货币大跌，因此，议息结果有可能宣布暂停收水，届时美元势必逆着市场一片乐观情绪掉头急挫，并因此令欧罗兑美元承接上周四开始的强势，向上出现破顶的情况，使一衆采取逢高沽出欧罗策略者受困。本周联储局的议息结果将可打破欧罗兑美元持续多时的争持闷局，倘若汇价成功向上破顶，届时投资者宜顺势追入，博汇价稍后挑战1.40关。如稍后美元下挫，能令近期持续往下寻底的澳元兑美元止跌回升，小心升浪不会如此快便结束。昨天澳元兑美元未见承接上周五的大弱势再急挫，反而更升回上周五已跌破的20天保历加通道底部以上波动，反映汇价继续以单边市形式往下寻底的机会已下降，如昨晚能高收，暂不宜再看淡，并且可待美元全面转弱时，采取趁低买入的策略。

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