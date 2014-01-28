《分析》当恐慌滋长，新兴市场可能像以前一样全军覆没

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
抛压蔓延的另一个通道是新兴市场的公司债。
随着企业借款渠道自银团贷款市场转移，自2010年来公司债发行规模激增。虽然银行不会面临每日流动性约束，但基金必须满足每日投资者赎回的流动性要求。这意味着基金可能被迫突然出售大笔债券投资，从而加剧了市场大幅修正的风险。
**没有区别**
随着被中国经济放缓，美国缩减刺激规模，以及新兴市场自身问题，如乌克兰当前的政治动荡等吓到的投资者忙不迭地撤出资金，那些无辜的新兴市场还将继续承受痛苦。
Coutts亚洲暨中东投资总监Gary Dugan称：“当中国经济表现逊于预期，阿根廷和委内瑞拉评级遭调降，卢布身陷困境，以及乌克兰情势堪忧等等一连串坏消息接踵而至的时候，被吓出一身冷汗的投资者纷纷撤出资金，静观其变。”
投资者称，一些市场可能最终会受益，但不是现在。虽然从股票到外汇的各类资产的价格看似变得便宜，而且很多经济体的基本面还算稳健，但目前要涉足还是风险偏高。
决策者迫切地对外宣扬本国的投资价值，墨西哥和哥伦比亚财长都表示，相信投资者有能力辨别不同新兴市场的好坏。
不过路遥方知马力。
“我们彻底陷入金融危机传染模式。当面临现在这样的严重市场危机时，花费过多时间精挑细选是毫无意义的。”兴业银行新兴市场策略主管Benoit Anne说道。
他补充道：“趁现在全部抛掉。”(完)
(编译 王兴亚/洪曦/张涛/孙茉莉; 审校 徐文焰/石冠兰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申