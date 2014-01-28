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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 10:54 BJT

《分析》当恐慌滋长，新兴市场可能像以前一样全军覆没

抛压蔓延的另一个通道是新兴市场的公司债。

随着企业借款渠道自银团贷款市场转移，自2010年来公司债发行规模激增。虽然银行不会面临每日流动性约束，但基金必须满足每日投资者赎回的流动性要求。这意味着基金可能被迫突然出售大笔债券投资，从而加剧了市场大幅修正的风险。

**没有区别**

随着被中国经济放缓，美国缩减刺激规模，以及新兴市场自身问题，如乌克兰当前的政治动荡等吓到的投资者忙不迭地撤出资金，那些无辜的新兴市场还将继续承受痛苦。

Coutts亚洲暨中东投资总监Gary Dugan称：“当中国经济表现逊于预期，阿根廷和委内瑞拉评级遭调降，卢布身陷困境，以及乌克兰情势堪忧等等一连串坏消息接踵而至的时候，被吓出一身冷汗的投资者纷纷撤出资金，静观其变。”

投资者称，一些市场可能最终会受益，但不是现在。虽然从股票到外汇的各类资产的价格看似变得便宜，而且很多经济体的基本面还算稳健，但目前要涉足还是风险偏高。

决策者迫切地对外宣扬本国的投资价值，墨西哥和哥伦比亚财长都表示，相信投资者有能力辨别不同新兴市场的好坏。

不过路遥方知马力。

“我们彻底陷入金融危机传染模式。当面临现在这样的严重市场危机时，花费过多时间精挑细选是毫无意义的。”兴业银行新兴市场策略主管Benoit Anne说道。

他补充道：“趁现在全部抛掉。”(完)

(编译 王兴亚/洪曦/张涛/孙茉莉; 审校 徐文焰/石冠兰)
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