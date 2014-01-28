港报财经评论：跌市不宜过分悲观--经济日报1月28日

跌市不宜过分悲观/ 林瑞芬

新兴市场走资潮，环球股市受伤，上周美股急挫，中港股昨顺势跌，只爲跌多跌少问题。上证收2,033，跌1.03%。恒指收21,976，跌2.11%；大市成交885亿港元。技术上看图，跌穿22,500势已弱，下关考验21,500。若以完美的失守头肩顶而论，量度跌幅约至21,000。重重关口会否受考验，还是看新兴市场的走资大趋势。其实，自去年始，已有数浪新兴市场的走资潮，寻根究柢，还是美国将逐步缩减以至结束QE规模，资金不可能一下子走，慢慢走，故新兴市场的走资潮不是一下子突爆出来，投资者常有心理准备。走资完一轮，市况又回复平静反弹，再待下浪走资潮来。

今晚美国联储局将举行一连两晚的议息会议，周三自有公布，会否进一步缩减QE规模，对目前这浪新兴市场的走资潮构成重要提示点，若一如预期的规模，还望市场已在近月走弱了而出现超卖反弹。从美债价回升，美股急挫啓示，资金回流美国，暂时都是选择性地拣债市避风头、避股市，从VIX指数上周五由近15急冲至18楼上可见。虽则说，投资者对风险的厌弃极端，但从标普500指数走势显示，从中期角度来讲，上周五的大跌市又没甚么大不了，只是受制于1,850而回的调整浪，自上年初以来的上升轨1,750还未见强力震破而落。看外围图表分析专家意见，标普500指数跌至1,700左右的支持都不俗。美国经济尚算过得去，美股还未确认已结束五年大升市，暂时的沽压，实乃受外围气氛所伤，有条件在调整足够后恢复中期升势。只要美股跌势有所喘稳，对新兴市场新一轮的币值大贬、股市暴跌及债市调整之忧有望淡化。

对环球股市急插，暂不太悲观。事实上，新兴市场各有经济问题，忧得几多，今日是阿根廷、南非、土耳其及巴西。去年夏天新兴市场之伤，则主要爲印度、印尼和泰国。非新兴市场的股市唔通日日怕走资而日日跌，投资者应根据每个国家或地区来判断。目前港股PE低企10倍下，正利用跌市观势，尤其强弱势股的表现。

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国指7倍PE，全球最吸引/ 余少文

美股急挫，A股反弹乏力，国企指数失守10,000点，人心虚怯下，不排除国指调整仍未结束，只是国指目前预测PE只有7倍，可谓全球最平，愈跌愈有吸引力。中国内地股市昨日下挫，国指明显受美股影响，跌幅大于A股，国指裂口低开后曾低见9,724点，最后跌221点或2.2%，收报9,792点，成交额增加至185亿港元，只有11只主板H股可以逆市上升，黄金股是表现最好的行业；而红筹指数则跌124点或2.9%，收报4,219点，成交额75亿港元，25只成分股全数下跌。

其实，国企短期有调整压力，故昨日急跌是预期之内，只是见到大市下跌和手持股份股价下跌，心理始终是难受。当时指美股位高势危，A股则有望走出熊市，未知中资股最后跟美股走还是A股走，暂时是跟美股走。除了美股因素外，环保概念股去年热炒，今年大调整并不奇，会是拖累大市的一环。今年是地方债到期高峰期，加上流动性继续偏紧，都会对A股带来直接冲击。A股一旦受压，H股很难独善其身，即H股在中美股市夹缝中，震荡性将会更大，股价或会出现过山车走势。

当然，熊市可以4年，也可以是5年、6年，即A股熊市是有机会未结束，但目前的熊市情况跟10年前相似，都是领导人换届前后发生，尽管习李上场后雷厉风行，或可见到中国内地经济可以转型成功，A股今年颇大机会熊去牛来。至于QDII2，至今仍未有进展，即使落实出台，亦不期望国指可以翻一番，有升幅已是不错，会是国指日后走高的动力所在。根据彭博预测数字，国指目前PE约7.3倍，是环球主要股市指数中最平，也是唯一单位数的指数，恒生指数约10倍，美股约15倍，新加坡约13倍，A股10倍至14倍。展望2014年预测PE，国指更会降至6.5倍，恒指约9.7倍，沪深300指数跟上证综合指数分别降至8.5倍和7.9倍，即是说以今年预测PE计算，中国市场是全球最平。

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