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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 09:12 BJT

国际油市：美联储会议前夕油价持稳，美国原油库存料增加

0045GMT，美国原油期货 涨0.01美元至每桶95.73美元，此前在隔夜时段收跌0.92美元，因投资者担忧新兴市场增长走弱从而不断抛售风险资产。

布兰特原油期货 收跌1.19美元。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，OPEC将能够因应伊朗、伊拉克及利比亚未来的额外石油供给，并坚称OPEC将共同应对任何过剩供应。

一名美国官员周一称，伊朗与六个大国达成长期协议的首轮谈判料于下个月在纽约启动。该协议旨在限制伊朗核计划，以换取逐步取消对该国的制裁。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/朱晓军；审校 张荻/石冠兰)
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