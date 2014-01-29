《中国债券市场每日交易备忘》--1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国五矿股份30亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国北车 20亿元人民币六个月期超短融011428002，票面利率5.7% 招商证券 30亿元三个月期短融071401002，票面利率5.8% 江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融041459003，票面利率6.68% 四川能源投资集团4亿元一年期短融041463003，票面利率6.35% 营口港集团12亿元一年期短融041458002，票面利率6.24% 中国农业发展银行9.45亿元472日浮息(一年定存基准)优先A档资产支持证券(ABS)1385011，基本利差2.30% 农发行1亿元472日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1385012，基本利差3.74% ============================================================================ 三、缴款： 暂无 ============================================================================ 四、还本付息： 酒泉钢铁(集团)10亿元一年期短融041353003到期兑付，票面利率4.54% 10附息国债23 100023付息 10北汽投债 1080013付息 10粤交通MTN1 1082010付息 13宁机场债 1380046付息 13晶科债 1380047付息 13三门债 1380048付息 13綦江东开债 1380049付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周三报导引述消息人士称，直至1月26日，工商银行 等四大国有银行今年1 月新增贷款投放约4,300亿元人民币，估计全银行业1月新增贷款达1.1万亿元。 --昔日投入巨资发展光伏产业的中国保定天威保变电气股份有限公司 现再吞苦果，公司预计去年净 利将巨亏52亿元人民币，主要因旗下新能源企业基本停产，公司需计提大额资产减值准备。 1/30公布1月汇丰中国制造业PMI终值 (12月50.5%） 2/1 公布1月官方制造业PMI (12月51.0%） 2/3 公布1月官方非制造业PMI (12月54.6%） 2/7 公布1月汇丰中国服务业PMI (12月50.9%) 2/12公布1月进出口贸易数据 2/14国家统计局公布工业品价格指数(PPI) (12月-1.4%） 居民消费价格指数(CPI) (12月2.5%) 2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报 2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞/曹巍浩)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。