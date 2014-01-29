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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:55 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国五矿股份30亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承
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  二、新债上市： 
    
  中国北车 20亿元人民币六个月期超短融011428002，票面利率5.7%
  招商证券 30亿元三个月期短融071401002，票面利率5.8%
  江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融041459003，票面利率6.68%
  四川能源投资集团4亿元一年期短融041463003，票面利率6.35%
  营口港集团12亿元一年期短融041458002，票面利率6.24%
  中国农业发展银行9.45亿元472日浮息(一年定存基准)优先A档资产支持证券(ABS)1385011，基本利差2.30%
  农发行1亿元472日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1385012，基本利差3.74%
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  三、缴款：
    
  暂无
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  四、还本付息：  
  
  酒泉钢铁(集团)10亿元一年期短融041353003到期兑付，票面利率4.54%
  10附息国债23 100023付息    
  10北汽投债 1080013付息
  10粤交通MTN1 1082010付息
  13宁机场债 1380046付息
  13晶科债 1380047付息
  13三门债 1380048付息
  13綦江东开债 1380049付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --上海证券报周三报导引述消息人士称，直至1月26日，工商银行  等四大国有银行今年1
月新增贷款投放约4,300亿元人民币，估计全银行业1月新增贷款达1.1万亿元。 
  --昔日投入巨资发展光伏产业的中国保定天威保变电气股份有限公司 现再吞苦果，公司预计去年净
利将巨亏52亿元人民币，主要因旗下新能源企业基本停产，公司需计提大额资产减值准备。 
    
  1/30公布1月汇丰中国制造业PMI终值              (12月50.5%）
  2/1 公布1月官方制造业PMI                      (12月51.0%） 
  2/3 公布1月官方非制造业PMI                    (12月54.6%）  
  2/7 公布1月汇丰中国服务业PMI                  (12月50.9%) 
  2/12公布1月进出口贸易数据                      
  2/14国家统计局公布工业品价格指数(PPI)         (12月-1.4%）        
                    居民消费价格指数(CPI)       (12月2.5%)   
  2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报      
  2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 边竞/曹巍浩)
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