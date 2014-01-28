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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 09:28 BJT

中国新股：陕西煤业以集合竞价上限4.8元开盘，较发行价上涨20%

路透上海1月28日 - 2012年3月以来中国A股最大规模的首次公开发行（IPO）--陕西煤业股份有限公司 5亿A股周二首日上市，以集合竞价上限4.8元人民币开盘，较发行价涨两成。

本次陕西煤业共发行10亿A股，每股发行价为4元，其中50%向战略投资者配售，其余通过网上申购和网下配售发行。战略投资者配售部分锁定期为12个月，其余无锁定期安排。

陕西煤业三家联席主承销商此前分别出具独立的投资价值分析报告，中金公司认为陕煤2014年合理股权价值为433-512亿元，摊薄计算每股4.33-5.12元；中银国际和中信证券认为陕煤的合理价值区间分别为4.86-5.94元、4.48-5.18元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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