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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 09:32 BJT

路透调查：即使货币市场利率飙高，欧洲央行也不会进一步放宽政策

路透班加罗尔1月27日 - 路透调查的多数交易商预计，即使货币市场利率开始超过欧洲央行(ECB)再融资利率，该央行也不会进一步放宽政策。

欧洲央行总裁德拉吉在该行上次会议时称，银行间拆借利率若无端上升，将是引发其采取更多行动的可能原因之一。

短期利率近来超过了欧洲央行的再融资利率，此前在接近存款利率的水准。但周一的调查显示，24家欧元区货币市场交易商中16家预期，纵使这种情况持续，欧洲央行也不会进一步放宽政策。

欧洲央行再融资利率目前为0.25%，隔夜存款利率为零。

“要欧洲央行采取行动，需见货币市场利率大幅飙升，且远超过近期高点。”一大型交易商交易员称。

上周尾段，欧元无担保之加权平均隔夜利率 跌回欧洲央行主要再融资利率0.25%的下方。

该利率周五报0.191%，低于前一交易日的0.210%，但之前连着四个交易日都定在高于主要再融资利率的水准，为2011年以来首次。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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