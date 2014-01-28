路透调查：即使货币市场利率飙高，欧洲央行也不会进一步放宽政策

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透班加罗尔1月27日 - 路透调查的多数交易商预计，即使货币市场利率开始超过欧洲央行(ECB)再融资利率，该央行也不会进一步放宽政策。
欧洲央行总裁德拉吉在该行上次会议时称，银行间拆借利率若无端上升，将是引发其采取更多行动的可能原因之一。
短期利率近来超过了欧洲央行的再融资利率，此前在接近存款利率的水准。但周一的调查显示，24家欧元区货币市场交易商中16家预期，纵使这种情况持续，欧洲央行也不会进一步放宽政策。
欧洲央行再融资利率目前为0.25%，隔夜存款利率为零。
“要欧洲央行采取行动，需见货币市场利率大幅飙升，且远超过近期高点。”一大型交易商交易员称。
上周尾段，欧元无担保之加权平均隔夜利率 跌回欧洲央行主要再融资利率0.25%的下方。
该利率周五报0.191%，低于前一交易日的0.210%，但之前连着四个交易日都定在高于主要再融资利率的水准，为2011年以来首次。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申