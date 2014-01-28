两岸关系：两岸事务最高层级会谈下月于南京举行，或互设官方办事处

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月28日 - 台湾陆委会周二宣布，陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军，将于2月11日于大陆南京举行会谈。这将是台湾与大陆主管两岸事务官员的最高层级正式会商。
王郁琦与张志军于去年10月曾在APEC(亚太经合组织)会议见面并交谈，但两岸间的正式协商场合过去最高层级仅止于副主委-副主任层级。
王郁琦是台湾第一位以陆委会主委身份登陆访问的官员。
他在记者会上表示将在会谈中与陆方谈及两岸互设办事处，如果协商顺利，这将是两岸首度以官方机构在对岸设立分支机构，以及洽谈台湾参与国际组织和台湾学生的医疗议题。
王郁琦表示， 此次会商最重要的目的是建立台湾与大陆主管两岸事务首长的常态性互访机制。在王郁琦2月访问大陆后，张志军亦有机会回访台湾，但陆委会称两岸尚未谈及张志军回访台湾的日期及相关安排。
〞主管两岸事务的首长建立常态沟通机制之后，可以避免误会。〞他说。
他也表示，目前由台湾海基会和大陆海协会协商并签署两岸协议的架构没有改变。
虽然外界揣测“王张会”将为台湾总统马英九与中国国家主席习近平的会面铺路，但王郁琦称此行不会触及高度敏感性的政治议题。
然而熟知两岸政策进程的官员表示，陆委会与国台办的常态互访机制建立，有助未来台湾与大陆进行政治议题谈判时更快的相互沟通，而海基会和海协会将着重在经济事务协议的签署，政治事务由陆委会直接与国台办沟通处理。
王郁琦在记者会上并指出，此后两岸协商签署的协议中，将加入第二阶段的国安审查机制，藉着中立学者意见的加入，以达到多元、中立意见的考量，而非仅由主管机关的看法主导，确保未来所有两岸协议的签署更加全面。
目前两岸正就货品贸易协议协商中，台湾经济部设定今年年中谈完并签署的目标；但去年两岸签署的服务贸易协议目前仍在立法院审查中。
此前台湾总统马英九曾表示，目前两岸间尚有部分协商碰上瓶颈，包括两岸互设两会办事处，其中人道探视的部分也尚未获得解决，若连这类政治敏感性较低的议题都无法解决，其他政治议题将很难期待在短期内能有所突破，希望透过首长面对面沟通解决问题。(完) (记者 林妙容; 审校 毕晓雯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申