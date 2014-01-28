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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 09:42 BJT

日本经济：当前汇率走势恐致贸易逆差进一步扩大--经济财政大臣

路透东京1月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，由于当前的汇率走势可能推高能源进口成本，贸易逆差恐会进一步扩大。

甘利明还向记者表示，该国贸易逆差扩大最主要原因是能源成本上涨，因其核电站关闭后需要增加进口化石燃料来弥补缺口。

周一数据显示，日本2013年贸易逆差急速扩大至纪录高位，因日圆贬值且燃料成本增加，导致进口成本超过出口收入。 (完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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