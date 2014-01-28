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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 09:40 BJT

日本热股：苹果iPhone销量与财测疲弱，日本供应商受连累

“随着iPhone市场饱和，今后苹果公司的获利预计不太可能有增长，”一日系资产管理公司的基金经理说。

“为了在中国和新兴国家销售，该公司需大幅削价，因此零组件供应商也会有压力。”

其他也承压的日本供应商包括夏普 、Rohm 、Ibiden 、Foster电机 和Hirose电机 ，股价跌幅在0.6%-1.8%。

“苹果业绩数字有点低。因此带来一些负面反应。”东京一交易商说。

但他仍看好日本的零组件厂商，称其客户又不是只有苹果一家。

“那些日本零组件制造商的客户其实很广泛。他们相当有竞争力。”他说。(完) (编译 洪曦/张若琪 审校 张涛)
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