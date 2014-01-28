中欧贸易：中国国务委员杨洁篪呼吁与欧盟达成自贸协议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透布鲁塞尔1月27日 - 中国国务委员杨洁篪周一呼吁中国和欧盟考虑达成规模为数十亿美元的自由贸易协议，这曾被视作无法想象的举措。杨洁篪此举表明，中国与欧盟之间的关系已经有了明显改善。
“中欧商业合作的前景光明，”杨洁篪在会见欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿后对记者表示。中国国家主席习近平3月将访问布鲁塞尔。
杨洁篪指出，中欧双方应当共同努力，为启动中-欧自贸协议可行性研究创造条件。
英国首相卡梅伦去年12月访华时曾对中方官员表示，他十分支持达成自贸协议。
但欧盟执委会曾表示，双方必须首先在“投资协议”方面取得进展，以方便欧洲国家企业在中国开展业务。有关投资协议的谈判已于上周在北京启动。
欧洲与中国间的贸易额自2003年来已增长一倍达到每日逾10亿欧元(13亿美元)，不过欧盟对外投资仅有2%流向中国。
中欧自贸协议谈判在一年前似乎还是不可想象的，当时欧盟准备针对数以十亿美元计的中国太阳能面板征收惩罚性进口关税，引发双方间有史以来最严重的贸易争端。此后双方达成协议，为太阳能面板设定最低售价，令紧张关系有所缓和。若能达成自贸协议，将出现一个将近20亿人口的市场。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申