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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 10:01 BJT

芝加哥期市：美国中西部天气寒冷助小麦期货持坚，但仍接近三年半低位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 565.50 2.00 +0.35% +0.04% 591.38 37

CBOT玉米 431.50 -0.25 -0.06% +0.47% 426.95 59

CBOT大豆 1286.75 -1.00 -0.08% +0.16% 1297.96 39

CBOT稻米 $15.46 -$0.02 -0.13% +0.23% $15.45 43

美国原油 $95.84 $0.12 +0.13% -0.83% $96.01 56

汇率

欧元/美元 $1.367 $0.000 +0.03% -0.01%

美元/澳元 0.876 0.002 +0.25% +0.88%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
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