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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 10:03 BJT

电信产业：2013年智能手机销量增长38.4%，首次突破10亿大关--IDC

路透北京1月28日 - 市场调研公司国际数据公司(IDC)表示，2013年全球智能手机销量首次突破10亿大关，增长38.4%至10.04亿部。

IDC表示，智能手机占去年全球手机总体出货量的55.1%，2012年只是略高于40%。

据IDC，三星电子 的市场份额微升1个百分点至31.3%，仍然是全球最大智能手机厂商。苹果 排名第二，份额从18.7%降至15.3%。

华为、LG电子 和联想集团 2013年分别排名第三、第四和第五，市场份额均略低于5%。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)
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