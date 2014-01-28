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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 09:48 BJT

金属期市：伦铜自七周低点反弹，得益于现货供应偏紧

铜价周一跌至七周低点每吨7,148.50美元。

美国12月新的独栋房屋销售降幅大于预期，但库存较低和房价稳步上涨，预示房屋市场的复苏势头保持不变。

据国际铜业研究组织(ICSG)，包括中国非报告库存在内的10月全球精铜市场重又恢复小幅供给过剩，不过2013年前十个月则是供给缺口超过500,000吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛)
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