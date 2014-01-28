版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 10:31 BJT

更新版 1-台湾数据：第四季经济成长率初估年增2.92%，明显复苏

* 台湾去年第四季经济明显复苏

* 去年全年经济成长保〞2〞成功 (新增官员和分析师评论)

路透台北1月28日 - 台湾去年第四季国内生产总值(GDP)增幅远超预期，呈现明显复苏态势，但未来仍面临不确定性风险增加的可能，今年展望仍保守。

台湾主计总处周二公布，2013年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增2.92%，远优于市场估年增1.80%。

主计总处表示，去年第四季的输出贡献经济成长增加了2.11个百分点、民间消费贡献增加0.63个百分点、资本形成(包括政府和公民企业的固定投资)则增加0.74个百分点，是第四季经济成长优于预期的主因。

其中，第四季概估统计经季调后与上季比较折算年率的经济成长率(SAAR)为10.08%，创下11季以来的最高。2011年第一季的SAAR为11.10%。

主计总处梅家瑗专门委员表示，〞原本各界预期去年下半年景气会好转，终于在第四季获得实现，第四季呈现明显的复苏迹象。〞

2013年GDP年增率为2.19%，为两年来高位，2011年GDP年增率为4.19%。

只不过，梅家瑗表示，目前的的情况可以说是〞复苏与风险并存〞，虽然经济成长增强但不确定性的风险也增加，包括美国、欧洲、日本等先进经济体的复苏都在持续，但各国都有其风险必须面对。

大众银行分析师陈森林就表示，尽管官方将第四季的出口、工业生产到GDP全都上修，〞但我们对今年的展望仍保守看待。〞

他认为，中国景气降温是一大变数，和美国QE(量化宽松)退场对资金流动的影响，都是新兴市场的不利因子。大众并估计，台湾今年第一季GDP年增率2.1%，全年(2014年)增率2.5%。

根据路透此前访查14家金融机构，分析师认为第四季台湾经济成长率料为1.8%，较第三季的1.66%稍强。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完)

欲浏览相关细节请点选(here) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐