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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:40 BJT

香港个股：恒基地产称2014年香港住宅物业销售目标持平于160亿港元

路透香港1月28日 - 香港主要地产发展商--恒基地产 周二表示，公司2014年香港的住宅物业销售目标为160亿港元，与去年大致持平，楼盘定价将会贴近市价。

恒基地产营业部总经理林达民在记者会表示，恒地去年的销售目标为160亿港元，而最后完成的数字超出此数，涉及2,000多个住宅单位；以现时的市道估算，2014年的销售目标亦约为160亿港元。

“贴市价不一定是参考二手住宅售价，也要视乎新盘的质素和周边环境等一篮子因素去定价，但今年以贴市价开盘较为稳健。”林达民说。

另一方面，据政府上周公布的数字显示，截至去年12月底已落成但仍未售出的私人住宅单位数目（货尾单位）按季增加1,000个，至5,000个。林达民表示，过去10年平均每年的一手住宅需求量约1万多个，虽然5,000个货尾单位不算少，但也能够很快消化得到。

自政府推出压抑楼市需求的“辣招”后，由于交易成本大增，物业交投量锐减。

林达民表示，“辣招”对楼市固然不是正面因素，但这却令楼市转趋健康，楼价渐回到合理水平，对准买家来说是好事。

“市场适应辣招后，真实需求浮现。现时楼市并不是太差，发展商在这阶段利润无疑是减少了，但土地成本也会下跌，低买低卖，货如轮转，对发展商长线没什么影响。”他说。

林达民表示，由恒地代理2014年计划推出的楼盘共有八个（包括恒地独资、合作发展和联营公司香港小轮 的项目），涉及逾2,700个单位。

此前，另一主要发展商新鸿基地产 设订截至6月底止2013/14年度的中港合同销售目标为280亿港元，较上年度完成的低15%。

恒基地产午盘尾段股价跌约1%，报42.1港元。大盘恒生指数 跌0.06%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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