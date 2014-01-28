香港个股：恒基地产称2014年香港住宅物业销售目标持平于160亿港元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 香港主要地产发展商--恒基地产 周二表示，公司2014年香港的住宅物业销售目标为160亿港元，与去年大致持平，楼盘定价将会贴近市价。
恒基地产营业部总经理林达民在记者会表示，恒地去年的销售目标为160亿港元，而最后完成的数字超出此数，涉及2,000多个住宅单位；以现时的市道估算，2014年的销售目标亦约为160亿港元。
“贴市价不一定是参考二手住宅售价，也要视乎新盘的质素和周边环境等一篮子因素去定价，但今年以贴市价开盘较为稳健。”林达民说。
另一方面，据政府上周公布的数字显示，截至去年12月底已落成但仍未售出的私人住宅单位数目（货尾单位）按季增加1,000个，至5,000个。林达民表示，过去10年平均每年的一手住宅需求量约1万多个，虽然5,000个货尾单位不算少，但也能够很快消化得到。
自政府推出压抑楼市需求的“辣招”后，由于交易成本大增，物业交投量锐减。
林达民表示，“辣招”对楼市固然不是正面因素，但这却令楼市转趋健康，楼价渐回到合理水平，对准买家来说是好事。
“市场适应辣招后，真实需求浮现。现时楼市并不是太差，发展商在这阶段利润无疑是减少了，但土地成本也会下跌，低买低卖，货如轮转，对发展商长线没什么影响。”他说。
林达民表示，由恒地代理2014年计划推出的楼盘共有八个（包括恒地独资、合作发展和联营公司香港小轮 的项目），涉及逾2,700个单位。
此前，另一主要发展商新鸿基地产 设订截至6月底止2013/14年度的中港合同销售目标为280亿港元，较上年度完成的低15%。
恒基地产午盘尾段股价跌约1%，报42.1港元。大盘恒生指数 跌0.06%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申