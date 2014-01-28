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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 10:44 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易偏整理，静候美联储利率会议

路透台北1月28日 - 台币兑美元 周二实质交易震荡整理。交易员称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日将召开利率会议，台币先随多数亚洲新兴货币止跌回稳，静候国际汇市的进一步变化。

汇银人士指出，虽然股市已于昨日封关，不过今早还是看到外资少量汇出。出口商则在30.40价位附近挂价卖出美元，若国际盘势没有太大波动，预料今日台币实质交易区暂看在30.340-30.430。

“ 股市关了，今、明两天外资动作不会大。”一位外商银行交易员说。

他并表示，今日韩元止跌回升，台币进一步走贬的压力趋缓。

资金流向方面，交易员表示，盘初进口商观望外资的汇出力道，在台币30.350附近买汇意愿较高，出口商倾向在台币靠近30.400的价位抛汇意愿较高。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.340-30.414，上日台币实质交易区间主要在30.246-30.434。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.366/390左右，上日纽约盘收在30.320。

交易员观察市场最新动态：

* 新兴市场货币止跌反弹，盘初台币实质交投趋稳。

* 盘初部分外资仍少量买汇，出口商锁定30.400价位卖汇。

* 去年第四季国内生产总值(GDP)增幅远超预期，但无助台币走势。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.340-30.430

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