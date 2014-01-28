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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 10:44 BJT

新债招标：中国国开行一年期增发债中标收益率4.8024%--业内人士

路透上海1月28日 - 业内人士透露，中国国家开发银行周二上午招标的一年期增发债，中标收益率为4.8024%，投标倍数2.93倍。

该期债为国开行2013年第18期债 的第五次增发，目前130218券剩余期限仅为2.4个月，票面利率3.15%。

银行间市场政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 显示，三个月期最新收益率为4.8845%。

今日招标新债采取单一价格(荷兰式)招标方式，缴款日为周三(29日)，起息日为2013年4月11日，分销期为2014年1月29日，上市日为2月7日。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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